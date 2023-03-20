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قطر تعلن إرسال 4 آلاف من مقصورات المونديال إلى تركيا وسوريا

قطر تعلن إرسال 4 آلاف من مقصورات المونديال إلى تركيا وسوريا
الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات القطرية اليوم الاثنين إرسال 4000 مقصورة صممت لاستضافة المشجعين ببطولة كأس العالم لكرة القدم العام الماضي، للناجين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في شباط/ فبراير الماضي.

العالم ـ قطر

وبدأ "صندوق قطر للتنمية" في شحن المقصورات الشهر الماضي، موضحا أنه سيرسل دفعات اخرى ليصل العدد الى ما مجموعه عشرة آلاف كابينة لإيواء النازحين بسبب الزلزال.

وأوضحت قطر أنها خططت للتبرع بهذه المقصورات المتنقلة الصالحة للمعيشة، حيث كانت هناك حاجة ماسة لهذه المقصورات كي يقيم بها بعض من 1.4 مليون مشجع وصلوا إلى قطر خلال المونديال أواخر العام الماضي.

جدير بالذكر أن المقصورات ذات الألوان الزاهية بجدران رقيقة صممت لاستيعاب شخص أو شخصين وبها سريران ومنضدة وطاولة صغيرة وكرسي وتكييف ومرحاض.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر مناطق في تركيا وسوريا، وتسبب في مقتل أكثر من 52 ألف شخص في البلدين.

وانهار أكثر من 200 ألف مبنى في تركيا أو تعرض لأضرار بالغة، ما جعل ملايين الأفراد بلا مأوى.

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