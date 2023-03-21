الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣
٠٤:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

غوتيريش: نوروز هو احتفال بالتراث الثقافي والتنوع الغني للبشرية

غوتيريش: نوروز هو احتفال بالتراث الثقافي والتنوع الغني للبشرية
الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش ، عيد النوروز بانه احتفال بالتراث الثقافي والتنوع الغني للبشرية.

العالم - ايران

وقال غوتيريش في كلمته خلال الاحتفال بعيد النوروز العالمي بالامم المتحدة يوم الاثنين: نوروز احتفال ببدايات جديدة. بالنسبة لأكثر من 300 مليون شخص في العالم ، هذا يوم جديد ، عام جديد. النوروز هو قدوم الربيع وتجديد الطبيعة وفرصة للتواجد مع العائلة والأصدقاء. نوروز هو أيضًا احتفال بالتراث الثقافي والتنوع الغني للبشرية ويوحد المجتمعات عبر الأجيال وعبر الحدود.

واضاف غوتيريش: نوروز يذكرنا بقيمنا المشتركة كأسرة بشرية ويلهمنا لمعرفة المزيد عن بعضنا البعض.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: إن هذا اليوم يعكس قيم السلام وحقوق الإنسان والتضامن التي تروج لها الأمم المتحدة على الدوام. اليوم ، يتم تحدي هذه القيم المشتركة بشكل متزايد.

وتابع غوتيريش: يواجه عالمنا عاصفة أزمات غير مسبوقة ، بما في ذلك النزاعات وتغير المناخ وزيادة في تكاليف المعيشة. نحن في منتصف الطريق نحو خطة عام 2030 ، لكننا نتراجع عن أهداف التنمية المستدامة. تواجه البلدان النامية مستويات لا يمكن تحملها من الديون.

وقال أكبر مسؤول في الأمم المتحدة: المعلومات المضللة والبيانات البغيضة آخذة في الانتشار. لا يسعنا إلا أن نمضي قدما معا موحدين.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة: نحن بحاجة للوحدة للتغلب على ويلات الحرب وإيجاد سلام مستدام ، وتعزيز الاحترام والتفاهم المتبادلين ، وإعادة التأكيد على حقوق الإنسان وكرامته ، وحفظ أهداف التنمية المستدامة ، والحد من عدم المساواة ، وضمان توفير التمويل العالمي للجميع ، وحماية الكوكب ومنع الاحتباس الحراري وحماية المجتمعات.

قال: لنتطلع بأمل وعزم. دعونا نحتفل بهذه البداية الجديدة من خلال تجديد تعهدنا بعالم سلمي ومستدام وتعهدنا بعدم ترك أي شخص خلف الركب.

وقال غوتيريش: "أتمنى أن يجلب لكم هذا الاحتفال السعادة والصحة والرفاهية ، وأسرة الأمم المتحدة تحتفل معكم. نوروز سعيد".

روابط ذات صلة

ايران تحتفل بعامها الهجري الشمسي الجديد

وزير الخارجية الايراني يهنئ وزراء خارجية دول النوروز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مندوب ايران ينتقد بشدة تقرير المقرر الخاص لحقوق الانسان

شاهد بالفيديو.. باريس من مركز العطور العالمية الی مركز للقمامة

الاحتفال بعيد النوروز العالمي في الأمم المتحدة بحضور دبلوماسيين من إيران و 11 دولة

الرئيس الايراني يهنئ رؤساء دول حضارة النوروز

عبد اللهيان: سياسة المواجهة والعقوبات ستواجه برد إيران

غوتيريش: نوروز هو احتفال بالتراث الثقافي والتنوع الغني للبشرية