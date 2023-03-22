مظاهرات غاضبة غير مسبوقة بفرنسا إحتجاجا على قانون التقاعد

العالم - خاص بالعالم

الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اعلن أنه رغم الاحتجاجات والمعارضة الشعبية للقانون لا انه سيتم تطبيقه بنهاية السنة الميلادية الحالية.

وشدد ماكرون اثناء مقابلة تلفزيونية ان ما اسماها بلإصلاحات في قانون التقاعد تاتي من أجل المصلحة العامة وان القانون لابد أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام.

مضيفا ان الحكومة لن نقبل أي جنوح للعنف وانه يتحمل مسؤولية أن الإصلاحات لا تحظى بشعبية حسب وصفه كما دعا النقابات التي تحشد للاحتجاتجات الى التوقف واستئناف متا اسماه بالحوار بينها وبين الحكومة في الأسابيع المقبلة.

هذا وتشهد فرنسا احتجاجات وتظاهرات واسعة وغير مسبوقه احتجاجا على قانون سن التقاعد الذي اقرته السلطات رغم الرفض الشعبي والحزبي كما حاولت احزاب المعارضة سحب الثقة عن الحكومة غير انها فشلت في التصويت بفارق ضئيل.



وأشار استطلاع للرأي في فرنسا إلى أن ثلثي الفرنسيين يريدون إسقاط الحكومة. وتعهدت نقابات عمالية بتكثيف إضراباتها حيث اصبح الرئيس ماكرون يواجه أخطر تحد لسلطته منذ احتجاجات السترات الصفراء قبل أكثر من اربع سنوات.



وفي السياق نفسه أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال ما لا يقل عن150 شخصا خلال احتجاجات عنيفة اندلعت عقب اعتماد نظام التقاعد بشكل نهائي، وذلك بعد فشل المعارضة في الجمعية في حجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن.

وشهدت عدة مدن فرنسية تجمعات احتجاجية وطالب المحتجون الذين خرجوا في مدن عده منها باريس باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون ووصفوه بالرئيس الفاشل.

وتدخلت قوات مكافحة الشغب لفتح الطرق بعد إغلاقها من قبل المحتجين في عدد من الشوارع والمدن واطلقت على المحتجين القنابل المسيلة للدموع بالقمامة.



وانطلقت صيحات استهجان ودعوات نقابية واسعة في تجمع حاشد وسط باريس تدعو إلى إضرابات واحتجاجات اخر الاسبوع ومحاصرة مكاتب الحكومة والنواب في الجمعية الوطنية.

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