الأراضي المحتلة.. دعوات لتشكيل تنظيم يميني مسلح لمواجهة المحتجين

العالم - غياهب الكيان

وبدأ الكيان الصهيوني وكأنه دخل في متاهات الفوضى العامة التي قد تؤدي الى انفلات الوضع الأمني لا سيما في ظل ظهور منشورات علنية تدعو الى إنشاء تنظيم يميني مسلح للدفاع عن رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي " بنيامين نتنياهو" لقتال اليساريين الذين يتظاهرون ضده في الشوارع.

وسلط برنامج "غياهب الكيان" الضوء على جيش الاحتياط بدأ يتفكك بفعل تزايد حالات التمرد في صفوف جنوده وضباطه فيما أطلت العنصرية برأسها لتزيد الوضع تأزيما من خلال نكران وزير مالية كيان الاحتلال "سموتريسش" وجود شعب فلسطين واغفال ما يسمى بوزير الامن القومي للاحتلال "ايتمار بن غفير" اذاعة فلسطين الرسمية في القدس المحتلة.

وأكد المتابع للشأن الإسرائيلي نبيه عواضة، أن هناك تنظيما مسلحا سريا تابعا لرئيس حكومة كيان الاحتلال ظهر إلى العلن نتيجية الانقسام الذي يشهده الشارع الإسرائيلي وخشية زيادة المحتجين ضده و كذلك من أجل خلق رادع آخر للمحتجين في ظل الانتقادات الكبيرة حول أداء الشرطة في التعامل معهم.

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