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كنعاني ينتقد مواقف أوروبا المزدوجة حيال الاحتجاجات

كنعاني ينتقد مواقف أوروبا المزدوجة حيال الاحتجاجات
الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

إنتقد المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية المواقف الأوروبية المزدوجة في صمتها حيال القساوة التي يعتمدها رجال الشرطة الفرنسيون ضد المحتجين فيما لاتزال تتحدث كل يوم عن أعمال الشغب في إيران.

العالم - إيران

وفي تغريدة نشرها على حسابه الخاص في تويتر اليوم الخميس أشار "ناصر كنعاني" إلى الجرائم التي يرتكبها الأوروبيون في شوارع دولهم في كل يوم، والقساوة التي يعتمدونها في التعامل مع مواطنيهم المحتجين، موضحا "إلا أنهم لايزالون يتحدثون كل يوم عن أعمال الشغب في إيران!"

وفي معرض إشارته إلى اعمال العنف التي يرتكبها رجال الشرطة الفرنسيون ضد المحتجين قال كنعاني: إن هؤلاء ينهالون على المحتجين بالضرب المبرح في كل يوم في شوارع أوروبا.

واعتبر استمرار الاحتجاجات في فرنسا وأعمال العنف التي يقوم بها رجال الشرطة ضد المتظاهرين باتت بعيدة عن أعين المتشدقين بالدفاع عن حقوق الإنسان في واشنطن والعواصم الأوروبية، وذلك لأنهم ينظرون إلى ما يجري في الدول الأخرى فقط.

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