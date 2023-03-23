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بيونغ يانغ تختبر غواصة مسيّرة قادرة على شن هجوم نووي

بيونغ يانغ تختبر غواصة مسيّرة قادرة على شن هجوم نووي
الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية باختبار بيونغ يانغ غواصة مسيّرة قادرة على شن هجوم نووي، ردا على مناورات أمريكية كورية جنوبية في المنطقة.

العالم-اسيا والباسفيك

وأوضحت وكالة "كاي سي أن إيه" الرسمية للأنباء أن الجيش الكوري الشمالي وخلال تدريبات استمرت من الثلاثاء إلى الخميس نشر واختبر منظومة أسلحة جديدة مهمتها "التسبب بتسونامي إشعاعي على نطاق واسع جدا" من خلال انفجار تحت المياه لتدمير سفن وموانئ معادية.

بدورها، نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن وسائل إعلام جارتها الشمالية أن بيونغ يانغ اختبرت نظاما جديدا لأسلحة نووية تحت مائية. وبحسب رويترز، فإن الحديث هنا يجري عن مسيّرة قتالية تحت مائية وهي مصمّمة لتدمير مجموعات بحرية العدو.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على هذه الاختبارات، والذي "حذّر الأعداء بجدّية" لوقف المناورات العسكرية "المتهورة".

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