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سفير السعودية يحضر احتفالا في السفارة الإيرانية بطاجيكستان لمناسبة عيد النوروز

سفير السعودية يحضر احتفالا في السفارة الإيرانية بطاجيكستان لمناسبة عيد النوروز
الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

حضر سفير السعودية لدى طاجيكستان الاحتفال بعيد النوروز بسفارة الجمهوية الاسلامية الايرانية في دوشنبة.

العالم-ايران

وكتب السفير الإيراني لدى طاجيكستان ، محمد تقي صابري ، عبر حسابه على تويتر: "استضفنا سفير المملكة العربية السعودية الموقر في الاحتفال بعيد النوروز وبدء العام الجديد 1402 ه.ش في السفارة الإيرانية في طاجيكستان".

واضاف صابري: "العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية كدولتين مؤثرتين ومهمتين في العالم الإسلامي في منطقة غرب آسيا يمكن أن تخلق توجهاً جديداً ودورًا متزايدًا في خدمة مصالح الدول والشعوب بالمنطقة".

كما أعلن الحساب الرسمي لسفارة المملكة العربية السعودية في طاجيكستان على تويتر عن حضور السفير "وليد بن عبد الرحمن الرشيدان" في احتفال السفارة الإيرانية في دوشنبة عاصمة طاجيكستان لمناسبة عيد النوروز.

واستقبلت الصفحة الرسمية للسفارة السعودية على تويتر ، يوم الاثنين ، عيد النوروز في العام الشمسي الجديد من خلال نشر صور لحضور سفير الرياض بجوار "محمد تقي صابري" سفير إيران لدى طاجيكستان.

وورد في التغريدة الخاصة بالسفارة السعودية أن الرشيدان تباحث مع نظيره الإيراني.

وهنأ موقع تويتر للسفارة السعودية في طاجيكستان في وقت سابق ، دول حضارة النوروز بهذا العيد وبدء العام الجديد 1402 ه.ش .

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