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800 ألف فرنسي يسجلون ليلة ساخنة في تاريخ باريس

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

أُضرمت نيران في مقر بلدية بوردو الفرنسية مع استمرار الاحتجاجات على خطط رفع سن التقاعد.

العالم - مراسلون

بداية يوم أمس في باريس كانت تشي بأحداث عنيفة؛ اضرابات في كل مكان، طرقات مقطوعة وعجلات مطاطية تحترق، هو رد فعل الشارع الاعنف منذ اندلاع الاحتجاجات ضد تفعيل قانون الترفيع في سن التقاعد.

وقال آرنو لوبودور وهو نقابي فرنسي:"نسعی الی ضرورة لفت مشاركة الجميع في الاحتجاجات ونعتقد ان الغالبية تتفهم ذلك، الحكومة هي التي دفعتنا لهذا، نحن لا نملك غير التظاهر والاحتجاج".

بحلول الظهيرة خرج ما يزيد عن الثمانمئة ألف متظاهر في شوارع باريس بحسب النقابات العمالية. سرعان ما اندلعت اشتباكات عنيفة مع قوات الشرطة التي لم تنجح في ردع المحتجين بالرغم من استعمال القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع.

عند المساء بلغت الاشتباكات ذروتها وبدأ منسوب التوتر بالارتفاع أكثر فأكثر.

وبعدما خيم الظلام، باتت شوارع باريس ساحة حرب مفتوحة فالنيران اشتعلت في كل مكان والاشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة أصبحت مباشرة ودامية وكان هناك اعتقالات واعتداءات وحشية ضد المارة العزل.

وكانت هذه الاحداث، هي الاعنف منذ اندلاع الاحتجاجات ضد قانون الترفيع في سن التقاعد الذي اقره مكرون دون موافقة البرلمان وهو ما أجج الرأي العام الذي دخل في حرب مفتوحة مع الحكومة ولايبدو انها قد شارفت علی النهاية حتی تراجع أحد الطرفين.

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