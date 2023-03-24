شاهد.. سوريا والسعودية تستأنفان العلاقات بعد عيد الفطر

العالم - سوريا

بعد قطيعة دامت اكثر من احد عشر عاما سوريا والسعودية تتجهان نحو تطبيع العلاقات في خطوة تأتي بعد نحو اسبوعين من اتفاق بين طهران والرياض على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح السفارات المغلقة منذ عام الفين وستة عشر.

وزارة الخارجية السعودية اعلنت أنها تجري محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين وذلك بعد أن أفادت وكالة رويترز أن البلدين اتفقا على إعادة فتح سفارتيهما.

قناة الإخبارية السعودية الرسمية نقلت عن مسؤول في الوزارة قوله إنه في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فإنّ البحث جار بين المسؤولين في المملكة ونظرائهم في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية.

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت لرويترز أن الاتفاق جاء نتيجة محادثات في السعودية مع مسؤول مخابرات سوري رفيع كان قد مكث اياماً في الرياض حيث جرى التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح السفارات قريباً جداً بينما ذكر مصدر آخر بحسب رويترز أن موعد إعادة فتح السفارتين هو بعد عيد الفطر.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اشار في وقت سابق هذا الشهر اشار الى إن التواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد قد يؤدي إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، لكن من السابق لأوانه في الوقت الحالي مناقشة مثل هذه الخطوة.

وشهدت سوريا في الاونة الاخيرة نشاطا دبلوماسيا وتطورات ملحوظة في علاقاتها مع الدول العربية كان قد بدأ التمهيد لها قبل كارثة الزلزال المدمر وتسارعت بعد وقوعه مثل زيارات وزيري خارجية مصر والاردن ووفد برلماني عربي من ثماني دول الى دمشق اضافة الى اعلان تونس نيتها تعزيز تمثيلها الدبلوماسي في سوريا كما تخلل هذه الفترة زيارة قام بها الرئيس السوري بشار الاسد الى عمان كانت الثانية عربياً للاسد بعد زيارته الامارات في اذار/ مارس العام الماضي.