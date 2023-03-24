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محادثة هاتفية بين امير عبداللهيان ونظيره العماني

محادثة هاتفية بين امير عبداللهيان ونظيره العماني
الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

تبادل وزير الخارجية ونظيره العماني خلال اتصال هاتفي وجهات النظر حول العلاقات الثنائية ومفاوضات رفع الحظر.

العالم- ايران

وأفادت وزارة الخارجية الايرانية ، أن حسين أمير عبد اللهيان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي بحث فيها العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تنسيق زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد المرتقبة إلى طهران.

من جانبه طرح وزير الخارجية العماني، بعض القضايا الثنائية والإقليمية وتبادل الطرفان وجهات النظر حول زيارة سلطان عمان لإيران.

كما رحب الجانبان بتحسين العلاقات بين طهران والرياض ، وبين إيران والاتحاد الأوروبي، وبحثا موضوع رفع الحظر عن ايران.

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محادثة هاتفية بين امير عبداللهيان ونظيره العماني

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