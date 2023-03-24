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روسيا: أمريكا استخدمت 300 طن يورانيوم ضد العراق

روسيا: أمريكا استخدمت 300 طن يورانيوم ضد العراق
الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية استخدمت ما لا يقل عن 300 طن من اليورانيوم المنضب ضد الشعب العراقي.

العالم - العراق

وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، إن "الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت خلال غزو العراق (2003-2004) ما لا يقل عن 300 طن من اليورانيوم المنضب، ونتيجة لذلك أصبح الوضع الإشعاعي في مدينة الفلوجة أسوأ مما كان عليه في هيروشيما وناغازاكي، ولا تزال هذه المدينة تسمى تشيرنوبيل الثانية".

وقالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي في وقت سابق إن لندن ستنقل ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترسل ذخائر اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، لكنها واثقة من أنها لا تشكل تهديدا إشعاعيا، وحسب قوله، فهذه "أسلحة من النوع التقليدي وقد استخدمت منذ عقود".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلقا على التصريحات البريطانية، إن روسيا ستضطر إلى الرد إذا بدأ الغرب الجماعي في استخدام أسلحة ذات مكون نووي.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إنه "إذا حدث ذلك، فسوف ينتهي بشكل سيء بالنسبة ل‍لندن".

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روسيا: أمريكا استخدمت 300 طن يورانيوم ضد العراق

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