عشرات جنود الاحتياط الاسرائيليين يرفضون الخدمة بعد خطاب نتنياهو

العالم _ فلسطين

وقالت الإذاعة إن طياري الاحتياط بسلاح الجو أعلنوا توقفهم عن تقديم تقارير لوحداتهم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد خطاب نتنياهو، أمس، الذي أصر فيه على المضي في ما يسمى بـ"قانون الإصلاحات القضائية".

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن ضباطا وجنود احتياط إسرائيليين من الوحدة 8200 وقعوا على عريضة لرفض أداء الخدمة العسكرية، في خطوة إضافية للتعبير عن الاحتجاج.

وكان احتجاج الطيارين الإسرائيليين أجبر نتنياهو على تأجيل زيارته إلى لندن بسبب رفض عدد منهم قيادة الطائرة التي تقله.

من جهة أخرى، قال موقع "معاريف" إن أسبوعا صعبا ينتظر الجيش الإسرائيلي، إذ من المتوقع أن تتوسع رقعة الاحتجاج لتتجاوز الوحدات الموجودة في سلاح الجو.

وأعلن منتدى الاحتياط في الجيش في وقت سابق من هذا الأسبوع أنهم سيصعدون الاحتجاج وأنهم لن يلتحقوا بوحداتهم.

وقال منظمو عريضة العمليات الخاصة، التي وقعها 450 ضابطا وجنديا، وعريضة الوحدات الإلكترونية الهجومية، التي وقعها 200 شخص، أنهم لن يقدموا تقارير إلى قياداتهم في الاحتياط اعتراضا على إصرار حكومة نتنياهو على التعديلات القضائية.