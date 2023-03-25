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السوداني وماكرون يبحثان هاتفيا توسعة الشراكة الاقتصادية

السوداني وماكرون يبحثان هاتفيا توسعة الشراكة الاقتصادية
السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، توسعة الشراكة الاقتصادية بين بغداد وباريس.

العالم - العراق

وذكر بيان لمكتب السوداني أن الأخير "تلقّى اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ للتباحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة العمل والشراكة الاقتصادية وتوسعتها لما فيه مصلحة البلدين".

وأكد رئيس الوزراء العراقي للرئيس الفرنسي، "مضيّ العراق في إقامة علاقات اقتصادية فاعلة، تُسهم في تشييد البنى التحتية، وتفتح أبواب الاستثمار والشراكة أمام جميع الأصدقاء، ضمن برنامج اقتصادي وخدمي فعّال".

من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي "بتنامي العلاقات بين البلدين الصديقين، في مختلف المجالات، وتزايد مستوى التعاون نحو بناء شراكات اقتصادية تُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، بما يعزز مسار التنمية للبلدين وازدهار شعبيهما".

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