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قائد شرطة الامن الاقتصادي: لن نسمح للمفسدين بالعبث باقتصاد البلاد

قائد شرطة الامن الاقتصادي: لن نسمح للمفسدين بالعبث باقتصاد البلاد
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

اكد قائد شرطة الامن الاقتصادي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد " حسين رحیمي" أن المسؤولين لن يسمحوا للمفسدين الاقتصاديين أن يصولوا ويجولوا ويعبثوا باقتصاد البلاد.

العالم - ايران

وخلال زيارته اليوم الاثنين الى محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران ، أكد العميد رحيمي ضرورة تحديد أماكن تهريب السلع في هذه المحافظة، موضحا أن رجال شرطة الامن الاقتصادي يقومون بدورهم لتنفيذ المهمة التي الموكلة اليهم بشكل أفضل.

وأشار المسؤول الى اطلاق قائد الثورة الاسلامية شعار «كبح التضخم، ونمو الانتاج» على العام الايراني الجديد (بدا في 21 اذار/مارس) حيث رسم سماحته الخطوط العريضة للمسؤولين، مؤكدا أن الواجب الملقى على عاتق منتسبي شرطة الامن الاقتصادي انطلاقا من هذا الشعار، يزيد من أهمية عملهم وواجباتهم.

ورأى قائد شرطة الامن الاقتصادي في ايران الاسلامية أن قوات الشرطة هي السباقة في التصدي للجرائم ومواجهة المفاسد الاقتصادية وفي طليعة الذين لا يسمحون للمجرمين استعراض عضلاتهم وسلب راحة المواطنين.

وأشار الى أن العدو يشن اليوم حربا شاملة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب حظره الاقتصادي الظالم ضد الشعب الايراني، مؤكدا أن هذا الشعب يتصدى للأعداء في هذه الحرب الشرسة.

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قائد شرطة الامن الاقتصادي: لن نسمح للمفسدين بالعبث باقتصاد البلاد

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