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الأراضي المحتلة.. السفارات في الخارج تنضم الى الاضربات

الأراضي المحتلة.. السفارات في الخارج تنضم الى الاضربات
الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

ورد في رسالة نقابية عمالية أن سفارات كيان الاحتلال الاسرائيلي في أنحاء العالم تلقت تعليمات بالانضمام إلى إضراب يوم الاثنين ضد خطة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" للإصلاح القضائي.

العالم _ الاحتلال

وقالت الرسالة التي أشارت إلى إضراب عام في الاراضي المحتلة أعلنه اتحاد عمال "الهستدروت"، إن "أنشطة وزارة الخارجية في البلاد وخارجها ستقتصر على خدمات الطوارئ".

وكان اتحاد "الهستدروت"، وهو أكبر تجمع نقابي في كيان الاحتلال ويمثل أكثر من 700000 عامل في الصحة والعبور والمصارف، من بين العديد من المجالات الأخرى، للإضراب اليوم الاثنين.

وقد أدى هذا الإضراب إلى تجميد حركة الطيران بمطار بن غوريون، كما أعلنت لجنة مستخدمي مينائي أسدود وحيفا الإضراب الشامل.

وأعلنت النقابة الطبية عن إضراب كامل في النظام الصحي، على أن تستقبل المستشفيات فقط الحالات الطارئة.

في الوقت نفسه، أعلنت جميع الجامعات وعدد من المؤسسات الأكاديمية تعليق الدراسة حتى إشعار آخر.

وأغلقت المجمعات والمحال التجارية باستثناء الصيدليات ومحلات السوبرماركت.

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