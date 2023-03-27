مستشار الأمن القومي الهندي يجري مباحثات هاتفية مع شمخاني

العالم - ايران

واجرى " أجيت دوآل" ، مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء الهند ، مساء اليوم الاثنين ، مباحثات هاتفية مع علي شمخاني ، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ، حيث هنأ باتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية معلنا استعداد بلاده لدعم عملية التنمية الشاملة للتعاون الاقليمي.

واعتبر دوآل في مباحثاته الهاتفية مع شمخاني ، إيران والسعودية دولتين مهمتين ومؤثرتين في التطورات الإقليمية ، وقيّم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين بأنه خطوة حاسمة في زيادة الاستقرار والأمن في المنطقة.

وبحث الجانبان في هذه المحادثة ، القضايا المهمة التي تهم البلدين ، بما في ذلك عملية مفاوضات رفع الحظر ، وسبل إزالة العقبات التي تعترض تعاون البلدين في تطوير ميناء تشابهار ، وكذلك سبل مشاركة الهند في اكمال الممر بين الشمال والجنوب.

بدوره دعا شمخاني نظيره الهندي لزيارة إيران لتبادل المزيد من وجهات النظر ومتابعة عملية التعاون الثنائي والإقليمي.