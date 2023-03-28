أزمة الكيان الداخلية والواقع المأزوم

العالم - مع الحدث

لماذا جمد خطته القضائية وهل توقف المعارضة احتجاجتها؟

هل بدأت مرحلة اللاتوازن في الاتئلاف الحكومي؟

ما حقيقة التحذيرات من الاخطار التي تحيط بأمن الكيان وجيشه؟

الى أين يسير الوضع في الكيان في ظل الانقسامات الحادة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث السياسي مصطفى اللدواوي، المتابع للشأن الاسرائيلي اسماعيل مسلماني، امين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب سميح خريس.

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