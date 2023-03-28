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بالصور..حشود غفيرة تشيع جثمان الشهيد عمير لولح بنابلس

بالصور..حشود غفيرة تشيع جثمان الشهيد عمير لولح بنابلس
الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

شيعت جماهير غفيرة الثلاثاء جثمان الشهيد عمير محمد غالب لولح في بلدة زواتا غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى النجاح الجامعي بنابلس، وحمل بالمركبات إلى زواتا، وطاف المشيعون شوارع البلدة حاملين الشهيد على الأكتاف مرددين هتافات غاضبة ومؤيدة للمقاومة.

وألقيت على الشهيد نظرة الوداع في منزل عائلته قبل الصلاة عليه في ساحة المدرسة الثانوية ومواراته الثرى بمقبرة البلدة.

وأعلن فجر الثلاثاء عن استشهاد لولح متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال قبل شهر في مدينة نابلس.

وأصيب لولح بجراح خطيرة باقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس في 22 من الشهر الماضي، والتي نفذ خلالها مجزرة استشهد خلالها 11 مواطناً.

وكان 11 مواطناً استشهدوا وأصيب العشرات، قبل حوالي شهر، خلال اقتحام مفاجئ نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس، تخلله اشتباكات مسلحة عنيفة.

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بالصور..حشود غفيرة تشيع جثمان الشهيد عمير لولح بنابلس