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الخصاونة: البنك الأوروبي شريك وداعم مهم للأردن

الخصاونة: البنك الأوروبي شريك وداعم مهم للأردن
الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس الوزراء الأردني،بشر الخصاونة في مكتبه اليوم الثلاثاء، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اوديل رينو باسو والوفد المرافق.

العالم _ الأردن

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، علاقات الشراكة التي تربط الأردن مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لافتا إلى أن البنك يعد أحد أهم الشركاء والداعمين للأردن وعلى مستوى القطاعين العام والخاص .

وثمن رئيس الوزراء الدعم الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للأردن في عدد من القطاعات والمجالات، منوها إلى توقيع اتفاقية منحة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم مع البنك بقيمة 30 مليون يورو لدعم انشاء محطة معالجة مياه في منطقة الغباوي.

واكد رئيس الوزراء أهمية هذه الزيارة التي تقوم بها رئيسة البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الى الاردن لتعزيز التعاون بين الاردن والبنك والاطلاع على البيئة الاستثمارية في المملكة، مؤكدا تطلع الأردن لمزيد من استثمارات البنك في العديد من المجالات الحيوية.

واشار الخصاونة الى عزم الحكومة اصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص للحد من المعيقات التي يتضمنها القانون الحالي امام تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية.

من جهتها، أشارت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى تطلع البنك لتوسيع نشاطاته واستثماراته في المملكة.

وأكدت اهتمام البنك بالعديد من المشروعات التي يعتزم الأردن تنفيذها سيما في مجالات الطاقة والمياه والطاقة النظيفة والاقتصاد الاخضر .

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