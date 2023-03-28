عباس يقر تعديلات على قانون تعيين رئيس المخابرات العامة

العالم _ فلسطين

وجرى بموجب القرار، تعديل المادة 4 من قانون المخابرات العامة رقم 17 لعام 2005 .

وجاء في القرار بقانون الذي نُشر في جريدة “الوقائع الفلسطينية” التابعة للسلطة الفلسطينية، أن “رئيس جهاز المخابرات العامة يُعين وتُنهى خدماته بقرار من الرئيس (رئيس السلطة) بصرف النظر عن السن، كما يكون رئيس جهاز المخابرات العامة بدرجة وزير، وله صلاحيات واختصاصات رئيس الدائرة الحكومية”.

وقد تأسس جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية عام 1994، بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات.

ويرأس جهاز المخابرات العامة حاليا اللواء ماجد فرج، الذي عينه رئيس السلطة محمود عباس عام 2009 بمرسوم رئاسي، خلفا لرئيس الجهاز السابق اللواء محمد منصور.