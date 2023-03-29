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شاهد.. قوات الاحتلال تقتحم الضفة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عدة مواطنين بعد محاصرة منازلهم، وسط اندلاع اشتباكات مُسلحة مع المقاومين الفلسطينيين.

العالم - الاحتلال

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء عدة مناطق من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت مواطنين بعد محاصرة منزلهما وسط اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المعززة بالأسلحة والآليات العسكرية، اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت أحد المنازل، قبل أن تنسحب وتتوجه لاقتحام مناطق أخرى بالمدينة ذاتها.

وذكرت المصادر، أن تعزيزات عسكرية تابعة للاحتلال وصلت الى مخيم عسكر بعد اندلاع الاشتباكات المسلحة، إذ طالبت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت والد المطارد عز الدين السوداني بتسليم نفسه، قبل أن تعتقله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط المقبرة الشرقية على أطراف البلدة القديمة من نابلس، واعتقلت شاباً من عائلة أبو صافي قبل أن تبدأ بالانسحاب التدريجي من المنطقة، وسط اشتباكات عنيفة.

وداهمت قوات الاحتلال محافظة رام الله، واعتقلت الفلسطينيين وهبي الريماوي وعلي علي عطا من بيت ريما.

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