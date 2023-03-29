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محادثات بين أمير عبداللهيان ولافروف في موسكو

محادثات بين أمير عبداللهيان ولافروف في موسكو
الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ، نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم الاربعاء، واجرى معه جولة محادثات.

العالم - ايران

وكان امير عبداللهيان قد وصل الى موسكو مساء الثلاثاء على راس وفد تلبية لدعوة من لافروف.

وكانت القضايا الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية من بين الموضوعات التي ناقشها وزيرا الخارجية في هذا الاجتماع.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين لدى وصوله إلى موسكو مساء الثلاثاء، اعتبر امير عبداللهيان نافذة المفاوضات النووية بانها مازالت مفتوحة وقال إنه سيناقش خطة العمل المشتركة الشاملة والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية مع نظيره الروسي.

كما صرح وزير الخارجية أن التعاون الدفاعي بين إيران وروسيا لن يكون ضد أي طرف، وقال إن حجم التجارة بين البلدين زاد بأكثر من 3.5 مرات في العام ونصف العام الماضيين.

وتعد هذه رابع زيارة لوزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية لموسكو بعد توليه هذا المنصب.

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محادثات بين أمير عبداللهيان ولافروف في موسكو

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