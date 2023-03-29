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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجز الجلمة العسكري للجيش الصهيوني شمال جنين بالضفة المحتلة بعبوة ناسفة شديدة الانفجار
اتحاد الفيفا لكرة القدم يحرم اندونيسيا من استضافة كأس العالم للرجال تحت 20 عاما بعد رفض حاكم بالي استضافة منتخب الكيان الاسرائيلي
أمير عبداللهيان: نرحب بأية مبادرة تحل مشاكل المنطقة وندعم التحركات الصينية في هذا الاطار
أمير عبداللهيان: تحدثت مرتين مع نظيري السعودي حول عودة العلاقات بين البلدين
وزير الخارجية الايراني: المباحثات التي أجريناها مع وزير الخارجية الروسي كانت بناءة
أمير عبداللهيان: نأمل تأسيس حكومة واسعة في أفغانستان
أمير عبداللهيان: القضية الفلسطينية كانت حاضرة في مباحثاتنا
أمير عبداللهيان: نرحب بأي مبادرة لالغاء الحصار عن اليمن
أميرعبداللهيان: نرفض التغيير الجغرافي بأي شكل من الأشكال
عبداللهيان: اقتربنا من الانتهاء من الوثيقة الاستراتيجية مع روسيا
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 29-03-2023
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الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
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