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بالفيديو.. "تيك توك" يدخل على ساحة الحرب الأميركية الصينية

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

يبدو أن الحرب التكنولوجية وصراع التطبيقات الذكية دخل مرحلة مختلفة بين الولايات المتحدة والصين، واشنطن تدرس إمكانية حظر تطبيق تيكتوك الصيني في البلاد.

العالم - خاص بالعالم

وتتذرع الولايات المتحدة في خطوتها هذه بأن التطبيق الصيني أداة تجسس، بينما يرد ناشطون بأن واشنطن تريد حظر التطبيق لانه يمثل تفوقا صينيا في هذا المجال.

وحظيت هذه القضية باهتمام نشطاء شبكات التواصل حيث كتب "مجيد الميري" مغردا: "الحرب مستعر بين أمريكا والصين منذُ وقت ليس بقصير وميزة القوة الأميركية، كما يرى كثر، هي قوتها الناعمة ممثلة في الميديا والسينما والموضة. ومعركة تطبيق تيك توك الكبرى هذه الأيام بين أميركا والصين هي بدايات دخول الصين على محور أساسي من محاور القوة الأميركية الفريدة قوتها الناعمة".

وعلق "أحمد الربايعة" حول هذا الموضوع كاتبا: "دولة بتعمل حظر على تطبيق وبنفس الوقت بيعملوا افطار لمؤثرين نفس التطبيق".

كتب علي حول هذا الموضوع مغردا: "شاهدت جلسة استماع الكونغرس بخصوص حظر تيك توك. الموضوع اقل مايقال عنه مسرحية القضاة اتخذوا قرارهم سلفا بحظر المنصة الصينية لأهداف سياسية. الموضوع ليس له علاقة لا بخصوصية المستخدمين ولا تأثيره على الأطفال ولا شيء السبب ببساطة تيك توك صينية ولا يستطيعون التحكم بالمحتوى".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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بالفيديو.. "تيك توك" يدخل على ساحة الحرب الأميركية الصينية

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