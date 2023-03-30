الفلبين..ارتفاع حصيلة ضحايا حريق سفينة ركاب إلى 31 قتيلا

العالم- أسيا والباسفيك

وأضافت الوكالة أن سفينة "Lady Mary Joy-3" للركاب كانت تقل حوالي 250 راكبا، مشيرة إلى أنه تم سحب الهيكل المحترق للسفينة إلى الساحل حيث عثر خفر السواحل على 18 جثة في كبائنها. أما باقي القتلى فلقوا مصرعهم غرقا في البحر.

وأشارت إلى أنه تم نقل 23 راكبا مصابا بحروق وإصابات أخرى إلى المستشفيات.

ودققت أن السفينة كانت في طريقها من ميناء زامبوانغ في جنوب الفلبين إلى مدينة جولو بمقاطعة سولو الفلبينية.

وأفادت قناة "ABS-CBN" في وقت سابق من هذا اليوم بمصرع 12 شخصا على الأقل بينهم 3 أطفال في حريق اندلع على متن سفينة ركاب قبالة سواحل مقاطعة باسيلان في جنوب الفلبين.