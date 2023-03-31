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الآلاف يؤدون الفجر في الأقصى بالجمعة الثانية من رمضان

الآلاف يؤدون الفجر في الأقصى بالجمعة الثانية من رمضان
الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر، في باحات المسجد الأقصى، بالجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، رغم العراقيل التي يفرضها الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

وتوافد المصلون إلى باحات المسجد الأقصى، تلبية لدعوات مقدسية للمشاركة في حملة “الفجر العظيم” اليوم، تحت اسم “فجر الشهداء”.

ودعت حملة الفجر العظيم كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى، للتواجد والرباط فيه، والمشاركة في جمعة “فجر الشهداء”، وفاء لدماء ووصية الشهداء. وتتواصل الدعوات المقدسية، بضرورة تكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، لإحباط مخططات الاحتلال والمستوطنين، والساعية إلى تهويد المسجد والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة. ويترقب المسجد الأقصى المبارك عدوانًا كبيرًا واقتحامات واسعة خلال ما يسمى “عيد الفصح” العبري، الذي يتوافق مع الأسبوع الثالث من رمضان ما بين 6-12 نيسان/ أبريل المقبل.

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