الانفتاح العربي على سورية... السودان وعقدة الجيش وقوات الدعم السريع

العالم - بانوراما

حيث أكد الوزير المصري دعم بلاده الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية، فيما أعرب فيصل عن تطلع بلاده لتضامن عربي معها لتجاوز الأزمة التي تمر بها.



وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: قضايا عالقة حالت دون توقيع الاطراف السياسية والعسكرية على الاتفاق النهائي لانهاء الازمة السياسية.

حيث تم تاجيل التوقيع المقرر السبت الى بعد خمسة ايام وذكرت مصادر اعلامية أن الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع كان السبب الرئيس في ارجاء مراسم التوقيع.

هذا التقرير يسلط الضوء على ابرز نقاط الخلاف بين الجانبين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.