بعد استشهاد احد مستشاريها بدمشق..كيف سترد ايران على الاحتلال؟ ومحاكمة ترامب...والشارع الأميركي الملتهب

العالم - بانوراما

أعلن حرس الثورة الإسلامية في ايران استشهاد أحد مستشاريه في عدوان جوي إسرائيلي استهدف العاصمة السورية دمشق فجر اليوم، متوعدا بالرد على هذه الجريمة. وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت للعدوان الإسرائيلي فوق دمشق، في ثاني هجوم من نوعه خلال يومين.

في موضوع آخر.. يمثل الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية في نيويورك بعدما وجهت إليه التهمة رسميا في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية عام 2016، في حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق.

هذا وانقسم الشارع الأميركي بين ديمقراطي مؤيد للائحة الاتهام الموجهة للرئيس السابق دونالد ترامب وبين جمهوري معارض، في ظل دعوة ترامب أنصاره للاحتجاج على قرار الاتهام.

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