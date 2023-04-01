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روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي

روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

تتولى روسيا اعتبارا من السبت 1 أبريل الرئاسة الدورية في مجلس الأمن الدولي لمدة شهر واحد.

العالم - روسيا

وسيعقد الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبينزيا، مؤتمرا صحفيا بداية الأسبوع يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من ذلك اليوم.

ومن المتوقع أن يرأس وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف" جلسة مناقشات مفتوحة حول التعددية وأخرى حول الشرق الأوسط في الثلث الأخير من الشهر. وعادة ما يشارك وزراء خارجية الدول التي تتولى رئاسة المجلس بالاجتماعات ويتم تسميتها جلسة على مستوى وزاري.

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي: موزمبيق، مالطا، اليابان، سويسرا، الإكوادور، الغابون، الإمارات العربية المتحدة، البرازيل، غانا، وألبانيا.

ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

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