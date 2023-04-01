الاندفاع الصيني نحو المنطقة ومزاحمة النفوذ الأميركي

العالم – مع الحدث

هل يبرز حضور بكين الجديد ببعده السياسي وفي وقت ما سيشمل العسكري؟ ماذا عن سعيها لتعزيز مكانتها في النظام الدولي عبر تحالفاتها مع دول المنطقة؟ ما هي استراتيجية مراكمة القوة بالنسبة لها لفرض النموذج الصيني بدل الاميركي؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى تعزيز الصين دورها في المنطقة سياسيا واقتصاديا ومنافسة الولايات المتحدة في الحضور بمنطقة غرب اسيا.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

نبيل سرور – أكاديمي وباحث سياسي

د. جواد الهنداوي – سفير عراقي سابق

د. عبد الله الأشعل – مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق