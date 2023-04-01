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وزارة الصحة : 902 اصابة و21 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

وزارة الصحة : 902 اصابة و21 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 902 اصابة و21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم السبت، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، فقد أشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 591 الفا و621 شخصا، والوفيات 145 الفا و369 حالة وفاة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ تفشي الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و346 الفا و 193 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و494 الفا و573 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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وزارة الصحة : 902 اصابة و21 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

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