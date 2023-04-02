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ناطق باسم 'حماس': العدوان على الأقصى ستكون له تداعيات خارج وداخل فلسطين

ناطق باسم 'حماس': العدوان على الأقصى ستكون له تداعيات خارج وداخل فلسطين
الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن هجوم الاحتلال على المعتكفين بالأقصى تجاوز لكل القيم والأعراف الإنسانية، وأن العدوان على المسجد الأقصى، سيكون له تداعيات خارج وداخل فلسطين.

العالم - فلسطين

وأوضح قاسم اليوم الأحد، أن الهجوم على المعتكفين في المصلى القبلي تعبير عن عقلية صهيونية إرهابية، مبينًا أن الاحتلال واهم بأنه يستطيع منع شعبنا من الرباط والاعتكاف بالأقصى.

وأشار إلى أن كل من يضيق على المقدسيين، هو شريك مع الاحتلال في منع المرابطين من الاعتكاف، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني مستعد أن يدفع من دمه دفاعًا عن المسجد الأقصى.

ونوه الناطق باسم حركة حماس أن عدوان الاحتلال على المصلين بالأقصى يفتح المجال أمام كل سيناريوهات التصعيد، مؤكدًا أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات سلوكه الإجرامي بحق المعتكفين بالأقصى.

وأوضح قاسم أنه وفي ظل التصعيد على المسجد الأقصى يصبح التطبيع مع الاحتلال أكثر إجرامًا، خاصة مع شن الاحتلال حربًا دينية مسعورة ضد المسجد الأقصى وهويته.

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