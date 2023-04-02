ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير والرياح في أمريكا إلى 26

العالم - الأميركيتان

ووفقا لمحطة "سي بي إس نيوز"، فقد ارتفع عدد القتلى في الأعاصير والرياح العاتية التي اجتاحت عدة أجزاء من الولايات المتحدة إلى 26 شخصًا، بينما أصيب عشرات آخرون.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن 18 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في ولايات متعددة، بما في ذلك أركنساس وميسيسيبي وأيوا وتينيسي وإلينوي وويسكونسن، وكان أكثر من 28 مليون شخص قد تعرضوا للإعصار.

وأفادت المحطة الأمريكية، في وقت متأخر من يوم السبت، أن إجمالي عدد القتلى يبلغ حاليًا 26 شخصًا في ثماني ولايات، مع بقاء عشرات الآلاف دون كهرباء.