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ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير والرياح في أمريكا إلى 26

ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير والرياح في أمريكا إلى 26
الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة القتلى من الأعاصير والرياح القوية التي عمت مناطق مختلفة من الولايات المتحدة إلى 26.

العالم - الأميركيتان

ووفقا لمحطة "سي بي إس نيوز"، فقد ارتفع عدد القتلى في الأعاصير والرياح العاتية التي اجتاحت عدة أجزاء من الولايات المتحدة إلى 26 شخصًا، بينما أصيب عشرات آخرون.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن 18 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في ولايات متعددة، بما في ذلك أركنساس وميسيسيبي وأيوا وتينيسي وإلينوي وويسكونسن، وكان أكثر من 28 مليون شخص قد تعرضوا للإعصار.

وأفادت المحطة الأمريكية، في وقت متأخر من يوم السبت، أن إجمالي عدد القتلى يبلغ حاليًا 26 شخصًا في ثماني ولايات، مع بقاء عشرات الآلاف دون كهرباء.

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ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير والرياح في أمريكا إلى 26

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