الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الدراما العربية والبرامج الرمضانية- الجزء الثاني

الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

تشهد شاشات التلفزة العربية طفرة في انتاج البرامج والمسلسلات، ويتنوع كل بحسب اهتمامه، وما يراد تسويقه على لسان صنّاع هذا الانتاج. 

منه ما ينهل من الواقع المعيشي سعياً وراء مطالب الحياة اليومية، ومنه ما يفيد في اصلاح المجتمع وحلّ مشكلاته وتعزيز قيمه واخلاقه، ومنه ما يروج لافكار وينسج حكايات تعكس توجهات صنّاعها للتأثير في عقل المتلقي سياسياً اجتماعياً وثقافياً، وبعضه بدعوى محاكاة العصر يسوّق لثقافة لا تحترم منزلة هذا الشهر الفضيل ولا علوّ كعبه، وتخرجه عن قداسته وحرمته.

لمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "نوافذ" ضيوف هذه الحلقة:

الناقد الفني والكاتب جهاد ايوب

الممثل الفنان حسن حمدان

الناقد الفني السوري عامر فؤاد

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد..زينة رمضانية في مصر تبهج مواقع التواصل

أجواء رمضانية في طهران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدراما العربية والبرامج الرمضانية- الجزء الاول

الدراما العربية والبرامج الرمضانية- الجزء الثاني

العلاقات الجزائرية المغربية.. الى أين؟- الجزء الثاني

سجال تونسي حول المعتقلين ومناهضة التطبيع في المغرب- الجزء الاول

كوريا الجنوبية تعلن عن اجراء مناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان

الادميرال تنكسيري: نبذل جهودا دؤوبة لصون امن الممرات المائية الاقتصادية والتجارية