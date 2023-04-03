العدوان الإسرائيلي على سورية انتهاك للشرعية الدولية

العالم- سورية

واعتبر الخازن في بيان أن الحكومة الإسرائيلية لم تجد مهرباً من أزمتها في الداخل إلا الخروج باعتداءاتها، من خلال الأجواء اللبنانية الأمر الذي يعتبر خرقا خطيرا لقرارات الشرعية الدولية.

من جهته دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية اللبنانية النائب قاسم هاشم الحكومة اللبنانية لتقديم شكوى للأمم المتحدة لانتهاك العدو الصهيوني أجواء لبنان في اعتداءاته على الأراضي السورية.

وأشار هاشم في تصريح له اليوم إلى أن ما تتعرض له سورية من اعتداءات من أجواء لبنان، هو اعتداء على لبنان وانتهاك لسيادته، مبيناً أن هذا يتطلب من الحكومة اللبنانية تقديم شكوى للأمم المتحدة لوضع حد للهمجية الصهيونية المتهربة من كل القرارات والمواثيق الدولية.

وطالب هاشم المجتمع الدولي المعني بالأمن والسلم الدوليين بتحمل مسؤوليته إزاء استمرار الكيان الصهيوني بسياسة الاستفزاز والعدوان.

وأصيب خمسة عسكريين بجروح جراء عدوان إسرائيلي جوي من اتجاه شمال شرق بيروت استهدف فجر اليوم بعض النقاط في حمص وريفها.