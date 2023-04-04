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رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد على تنمية التعاون التجاري مع إيران

رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد على تنمية التعاون التجاري مع إيران
الثلاثاء ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على تنمية التعاون التجاري بين بلاده والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم - إيران

وجاء تصريح رئيس وزراء باكستان "شهباز شريف" خلال لقائه في إسلام آباد بوفد رفيع المستوى من إقليم بلوشستان الواقع غرب باكستان، من بينهم وزير الإنتاج الدفاعي ووزير الدولة لشؤون الطاقة وممثلين عن حزبي عوامي والوطني.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني بيانا بهذا الصدد ورد فيه أن شريف شدد في هذا الاجتماع، على أهمية تنمية إقليم بلوشستان ودعا إلى تعزيز العلاقات بين هذه المحافظة الحدودية وإيران.

وأضاف رئيس وزراء باكستان أن: تنمية إقليم بلوشستان هي من أولويات حكومة إسلام أباد ولهذا الغرض نحن مصممون على تعزيز التعاون الثنائي مع إيران في مجال التجارة وتنمية الحدود.

وقالت السيدة "زبيدة جلال" عضو البرلمان الباكستاني من حزب عوامي في بلوشستان، والتي كانت حاضرة في اجتماع اليوم، في تصريح لوكالة "إرنا" الإيرانية: "من المقرر عقد اجتماع آخر لمتابعة الاتفاقيات الثنائية مع إيران يوم الأربعاء من هذا الأسبوع في إسلام آباد برئاسة رئيس الوزراء".

وأضافت أن: الاجتماع القادم مع رئيس الوزراء سيتضمن مناقشة الافتتاح الرسمي لسوق مند-بيشين الحدودي، وإطلاق الخط الجوي بين كويتا وزاهدان، وشراء الغاز من إيران، والتقدم بمشروع خط أنابيب الغاز من إيران إلى باكستان.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان وخلال اتصاله الهاتفي يوم 21 آذار/مارس مع نظيره الباكستاني، اعتبر الانعقاد الناجح لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بعد توقف دام 5 أعوام، أمرا مهما، وأضاف: إن اجتماع لجنة متابعة الاتفاقيات سيعقد قريبا في طهران.

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رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد على تنمية التعاون التجاري مع إيران

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