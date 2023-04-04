إيران ترفض القرار السياسي لمجلس حقوق الإنسان

العالم - إيران

ورد الناطق باسم وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية، ناصر كنعاني، على القرار السياسي لحقوق الإنسان ضد جمهورية إيران الإسلامية في الاجتماع 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) .

وتمت المصادقة على القرار الذي اقترحته إنجلترا وأيسلندا بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران اليوم بأغلبية 23 صوتًا مقابل 8 أصوات معارضة وامتناع 16 عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، رفض ناصر كنعاني، مشروع القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، والذي تم إعداده والموافقة عليه بناءً على موقف انتقائي ومغرض وتصادمي وبأهداف سياسية، وأدان تمديد مهمة المقرر الخاص المفروضة على إيران.

وصرح كنعاني أن: الأحكام المسبقة والأحكام المتسرعة الواردة في هذا القرار، الذي تم إعداد مسودته والمصادقة عليه بدعم من بعض الدول الغربية جاء بهدف التقليل من شأن التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية.

وأضاف أن: الموقف الانتقائي والمغرض والتصادمي تجاه مقولة حقوق الإنسان لن يكون له نتيجة أفضل من هذا القرار.

كما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إساءة استخدام آليات الأمم المتحدة لتحقيق مآرب سياسية من قبل بعض الدول الأعضاء بأنها عادة مثيرة للاشمئزاز وتلاعب واضح بحقوق الإنسان لأغراض سياسية، بما في ذلك العرض التمييزي لقرارات الدولة في مجلس حقوق الإنسان، ومدعاة للاسف.