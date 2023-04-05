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كنعاني: اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى يكشف عن طبيعتها الوحشية

كنعاني: اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى يكشف عن طبيعتها الوحشية
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: إن الاعتداء الوحشي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني على المعتکفین والمصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى قد كشف مرة أخرى عن الطبيعة الوحشية لهذا الکیان وانتهاك حقوق الإنسان.

العالم - ايران

وكتب ناصر كنعاني صباح اليوم الاربعاء في تغريدة له على تويتر: نندد بشدة الجريمة التي ارتكبها الکیان الصهيوني في المسجد الأقصى.

وأضاف: ينبغي ان يتخذ العالم الإسلامي وشعوب العالم الحرة والمنظمات الدولية المسؤولة موقفا من هذه الجريمة على وجه السرعة.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة امس، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين، وحاولت إخلاء المصلى القبلي من المعتكفين بالقوة، وأطلقت قنابل الصوت داخله، في ظل دعوات المنظمات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، الأربعاء، وذبح قرابين الفصح".

وحاصرت قوات الاحتلال المصلى القبلي وقطعت التيار الكهربائي عنه، وأطلقت قنابل الصوت داخله، وحاولت إخراج المعتكفين منه بالقوة.

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