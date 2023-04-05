الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
١٢:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير إسرائيلي يطالب بإزالة رؤوس وتنفيذ اغتيالات في قطاع غزة!

وزير إسرائيلي يطالب بإزالة رؤوس وتنفيذ اغتيالات في قطاع غزة!
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

علق وزير الأمن القومي للإحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، على "قصف الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة".

العالم - فلسطين المحتلة

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن بن غفير اعترض على رد الجيش ضد غزة، قائلًا: "كان يجب إزالة رؤوس وليس قصف أماكن غير مأهولة"، داعيا لعقد اجتماع لمجلس الوزراء وتنفيذ اغتيالات في قطاع غزة.

وأفادت مصادر إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق غلاف قطاع غزة تزامنا مع أحداث الأقصى فجر اليوم.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، عدة غارات على موقعين للمقاومة في قطاع غزة.

وأفاد مصدر أمني بغزة، أن الطائرات الحربية للاحتلال أطلقت عدة صواريخ على موقع للمقاومة جنوب غربي غزة مما أوقع دماراً فيه.

وأضاف المصدر، أن طائرات الاحتلال قصفت أيضًا بعدة صواريخ موقعًا للمقاومة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتصدت المقاومة بالمضادات الأرضية لطائرات الاحتلال التي تشن العدوان على القطاع.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية نقاطا للضبط الميداني شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

روابط ذات صلة

حكومة نتنياهو.. وتوسيع الشرخ في الكيان المحتل 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نقطة تواصل نشطاء البحارنة يتداولون فيديو للشيخ الصددي يحذر من الديانة الابراهيمية

ماكرون يحذر من دعم روسيا.. وزيلينسكي يلمح لإمكانية الانسحاب من باخموت

لبنان يدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

ردا على المبعوث الأميركي إلى اليمن.. كنعاني: إيران طالما أكدت على إرساء الأمن والاستقرار في اليمن

وزير إسرائيلي يطالب بإزالة رؤوس وتنفيذ اغتيالات في قطاع غزة!

أنقرة تستضيف وزير خارجية مصر في تركيا خلال شهر رمضان