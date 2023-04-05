وزير إسرائيلي يطالب بإزالة رؤوس وتنفيذ اغتيالات في قطاع غزة!

العالم - فلسطين المحتلة

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن بن غفير اعترض على رد الجيش ضد غزة، قائلًا: "كان يجب إزالة رؤوس وليس قصف أماكن غير مأهولة"، داعيا لعقد اجتماع لمجلس الوزراء وتنفيذ اغتيالات في قطاع غزة.

وأفادت مصادر إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق غلاف قطاع غزة تزامنا مع أحداث الأقصى فجر اليوم.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، عدة غارات على موقعين للمقاومة في قطاع غزة.

وأفاد مصدر أمني بغزة، أن الطائرات الحربية للاحتلال أطلقت عدة صواريخ على موقع للمقاومة جنوب غربي غزة مما أوقع دماراً فيه.

وأضاف المصدر، أن طائرات الاحتلال قصفت أيضًا بعدة صواريخ موقعًا للمقاومة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتصدت المقاومة بالمضادات الأرضية لطائرات الاحتلال التي تشن العدوان على القطاع.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية نقاطا للضبط الميداني شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.