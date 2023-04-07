إقتحامات الأقصى ومعادلة ربط الجبهات

العالم – مع الحدث

كيف ثبتت صواريخ المقاومة في غزة معادلة وحدة الساحات؟ ما الرسائل التي تقرأ من العدوان على المسجد الأقصى؟ ولماذا يصمت العالم عن هذه الجريمة الوحشية الموصوفة؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى التصعيد العسكري بين الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة انطلاقا من لبنان ومرورا بفلسطين المحتلة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

العميد الدكتور هشام جابر – خبير عسكري وإستراتيجي

إسماعيل رضوان – قيادي في حركة حماس

د. عدنان الأفندي – مختص بالشؤون الإسرائيلية