شاهد.. معلومات خطيرة عن هجوم أوكراني مرتقب ضد روسيا

العالم – خاص بالعالم

خرق امني كبير يضرب الولايات المتحدة والناتو في اوكرانيا.. فقد اكد مسؤولون مطلعون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ان وثائق حرب سرية توضح بالتفصيل خططا لأميركا وحلفاء من شمال الأطلسي لإعداد الجيش الأوكراني لهجوم مدروس ضد روسيا قد سربت ونشرت على الاعلام.. وتحقق وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون، في من قد يكون وراء تسريب الوثائق التي ظهرت للعلن.. وقال محللون عسكريون إن الوثائق يبدو أنه تم تعديلها في أجزاء معينة من نسختها الأصلية، مما أظهر مبالغة في التقديرات الأميركية لقتلى الحرب الأوكرانية ويقلل من تقديرات القتلى الروس. والمعلومات في الوثائق تظهر كصور مخططات لتسليم الأسلحة المتوقعة وقوة الجيش والكتائب، وخطط أخرى تمثل انتهاكًا كبيرًا من قبل المخابرات الأميركية التي تقول انها لا تدعم اوكرانيا في هذا المجال.

مسؤولون في ادارة بايدن حاولوا منذ انتشار الوثائق على حذفها لكنهم فشلوا خصوصا بعد ان وصلت الى ايدي وسائل الاعلام الروسية. ولا تقدم الوثائق خطط معركة محددة، مثل كيف ومتى وأين تنوي أوكرانيا شن هجومها، والذي يقول المسؤولون الأميركيون إنه من المحتمل أن يأتي في الشهر المقبل أو نحو ذلك. ولأن الوثائق عمرها خمسة أسابيع، فإنها تقدم لمحة سريعة عن الوقت ووجهة النظر الأميركية والأوكرانية لما قد تحتاجه القوات الأوكرانية للهجوم.

محللون عسكريون اكدوا ان هذه الوثائق ستزود روسيا بمعلومات قيمة مثل الجداول الزمنية لتسليم الأسلحة والقوات وأعداد القوات الأوكرانية وتفاصيل عسكرية أخرى كثيرة. ويهدف الهجوم الروسي الأخير لتحقيق مكاسب في شرق أوكرانيا، وتبحث الولايات المتحدة وحلفائها حول ما إذا كان الجيش الروسي بعد تكبده خسائر فادحة، قادرا على شن هجوم آخر أو مقاومة هجوم أوكراني. التفاصيل في سايق الفيديو المرفق..