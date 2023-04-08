علاج المصابين بالاكتئاب المزمن عبر زرع جهاز vns

العالم - ايران

وتعتبر هذه العملية الجراحية من أندر العمليات الجراحية التي تجرى في الشرق الاوسط وخضع لها مريض يبلغ من العمر 60 عاما وجسمه مقاوم للادوية والعلاجات ، ونجح الاطباء في زرع جهاز vns في جسمه وهذا يعتبر انجازا قل نظيره.

وقال الدكتور علي اكبر اسدي بويا ان الاطمئنان على نجاح العملية كان بحاجة لبعض الوقت حيث تم زرع هذا الجهاز في جسم المريض في تاريخ 15 مارس واليوم السبت تم تشغيله بحضور فريق الجراحين الذين قاموا باجراء هذه العملية .

وقال الدكتور اسدي بويا ( يدرس الطب في جامعة جيفرسون الاميركية ايضا) ان العملية قد تكللت بالنجاح موضحا ان زرع هذا الجهاز جرى لاول مرة في ايران في جسم رضيع يبلغ من العمر 8 اشهر وكان مصابا بالصرع وكان جسمه مقاوما للادوية والعلاجات وذلك في عام 2019 والان يواصل حياته من دون مضاعفات سلبية.

واوضح الدكتور اسدي بويا ان حوالي 110 عمليات جراحية لمرضى الصرع تتم في هذا المستشفى الذي يراجعه نحو الف مريض مصاب بالصرع سنويا من انحاء ايران ويتم ادراجهم ضمن قوائم المرضى المنتظرين لتلقي العلاج.

وقارن الدكتور اسدي بويا بين قدرات مستشفى نمازي وقدرات المستشفيات الاميركية قائلا ان في اميركا برمتها تجري سنويا نحو 40 عملية جراحية لمرضى التشنج في حين يجري 11 عملية لمرضى التشنج سنويا في مستشفى نمازي في شيراز لوحده.

واعرب عن امله في نجاح هذا الاسلوب الجراحي لعلاج مرضى الاكتئاب المقاومين للادوية ايضا، قائلا انه ولاول مرة في ايران والشرق الاوسط يتم زرع جهاز محفز ومحرك للعصب الحائر (العصب العاشر ويسمى ايضا العصب المبهم ويعد العصب الأطول في الجهاز العصبي اللاإرادي) في الدماغ في مرضى الاكتئاب عبر عملية جراحية دقيقة تؤدي الى تقليل مضاعفات الادوية والتحسن السريع.