السعودية تفرج عن 13 أسيرا يمنيا مقابل أسير سعودي

العالم - اليمن

وقال رئيس لجنة الأسرى في حكومة صنعاء في تغريدة له "نأمل أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتنفيذ الصفقة المتفق عليها نهاية هذا الإسبوع إن شاء الله".

استقبلنا اليوم في مطار صنعاء الدولي 13 أسيراً ومعتقلاً أفرجت عنهم السلطات السعودية في مقابل أسير سعودي أفرجنا عنه في وقتٍ سابق.

وأمس الجمعة، قال المرتضى: "تم إبلاغنا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه تم تأجيل البدء في تنفيذ صفقة التبادل ثلاثة أيام من الموعد المحدد، وهذا بسبب أن طرف مأرب، غير جاهزين للتنفيذ".

وأوضح المرتضى في تغريدته أنّ هذا البلاغ يمثل "عرقلة واضحة للاتفاق وتنصل عن ما تم الالتزام به من كل الأطراف، وعلى الأمم المتحدة الضغط عليهم للكف عن هذه الممارسات اللا مسؤولة واللا إنسانية".

تم إبلاغنا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه تم تأجيل البدء في تنفيذ صفقة التبادل ثلاثة أيام من الموعد المحدد ، وهذا بسبب أن طرف مأرب ( حزب الإصلاح ) غير جاهزين للتنفيذ.

ويأتي إعلان، اليوم، عقب وصول وفد عماني رفيع، إلى العاصمة اليمنية، يرافقه رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، من أجل استكمال محادثات تمديد الهدنة، بعد توسيع بنودها وشروطها.

بالتزامن، أشارت مصادر إلى أنّ زيارة الوفد العماني تمهّد لوصول وفد سعودي، على رأسه السفير السعودي محمد آل جابر، إلى صنعاء، من أجل التفاوض مع حركة أنصار الله، والاتفاق على تمديد الهدنة.

من جهته، أعلن رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، مطالب صنعاء المتمثلة بـ"وقف العدوان ورفع الحصار بصورة كاملة، وصرف المرتبات من إيرادات النفط والغاز". ويضاف إلى هذه المطالب "خروج القوات الأجنبية من اليمن والتعويضات وإعادة الإعمار".

ولفت محمد عبدالسلام إلى أنّ حكومة صنعاء ستعمل على متابعة ملف الأسرى، حتى لا تتم عرقلته، كما حدث مؤخراً، مؤكداً أن" هناك وعوداً بأن تتم العملية في شهر رمضان".

وتابع عبد السلام: "سنجري في هذه الجولة النقاشات مع القيادة، ومتمسكون بهذه المطالب العادلة".