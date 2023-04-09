الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
٠٣:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

أردوغان يهاتف هرتسوغ لخفض "التوترات" في الأقصى خلال شهر رمضان

أردوغان يهاتف هرتسوغ لخفض
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لا يمكنها التزام الصمت حيال الاستفزازات والتهديدات ضد مكانة المسجد الأقصى.

العالم - تركيا

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ،يوم أمس، وفق بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وبحسب البيان، تناول الجانبان اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتداءها على المصلى القبلي وتدخلها العنيف ضد المصلين في الأماكن المقدسة.

وأوضح الرئيس أردوغان أن ما حدث يجرح ضمير الإنسانية جمعاء وليس المسلمين فحسب.

وشدد على أن تركيا لا يمكنها التزام الصمت حيال الاستفزازات والتهديدات التي تستهدف مكانة وروحانية المسجد الأقصى.

وأكد ضرورة عدم السماح بتصعيد التوترات التي امتدت إلى غزة ولبنان، خلال فترة حساسة يتزامن فيها حلول شهر رمضان الفضيل مع عيد الفصح.

وأوضح الرئيس أردوغان أن دعوات الجماعات اليهودية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى زادت من حالة القلق وردود الفعل.

وبيّن أهمية اتخاذ التدابير اللازمة حتى يتمكن المسلمون من أداء عباداتهم دون أي عوائق، لا سيما خلال فترة الاعتكاف التي ستبدأ في 11 أبريل/ نيسان الجاري.

وأعرب أردوغان عن ضرورة الحيلولة دون تحوّل هذه الأحداث التي تتكرر كل شهر رمضان إلى مصير حتمي للمنطقة.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية الأسبوع الماضي توترا في أعقاب إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى ليلاً، ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.

وأدت الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى إلى توتر واشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية والمناطق العربية في الداخل المحتل، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة.

روابط ذات صلة

رئیسی واردوغان وحديث هاتفي حول العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى

التطبيع العربي الإسرائيلي خيانة.. ماذا عن التطبيع التركي الاسرائيلي؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس تنوي الانضمام إلى مجموعة بريكس

أردوغان يهاتف هرتسوغ لخفض "التوترات" في الأقصى خلال شهر رمضان

'لواء القدس' يتبنى إطلاق صواريخ من سوريا على الجولان المحتل

شاهد بالفيديو.. ما شروط صنعاء لتمديد الهدنة وقالتها للوفد السعودي؟

مقتل 44 مدنيا بهجوم على قريتين في بوركينافاسو

وصول سفينة تحمل 297 حاوية من البضائع إلى ميناء الحديدة