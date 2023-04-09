إطلاق نار قرب مستوطنة يافيت في غور الأردن

العالم - الاحتلال

وأفاد موقع "رووتر" العبري، "بسماع صوت إطلاق نار قرب مستوطنة "يافيت" في الأغوار"، مضيفا أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات.

ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت الكيان الإسرائيلي من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى في القدس المحتلة ومحيطه، وأدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مجاهدو المقاومة الفلسطينية.

وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب كيان الإحتلال فيما ردت الأخيرة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.