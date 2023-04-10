المستوطنون يقتحمون جبل صبيح وشهيد فلسطيني في أريحا

العالم - خاص بالعالم

بلدة بيتا، جبل صبيح، كلها مناطق تحيط ببلدة حوارة، وحوارة هي الممر الرئيس الذي يربط شمال الضفة بجنوبها، الآلاف من المستوطنين وصلوا مع ساعات الظهيرة الى بلدة بيتا مرورا بحوارة نحو جبل صبيح الذي يسعون للسيطرة عليه، المسيرة التي تقدمها أعضاء من الكنيست ووزراء من حكومة نتنياهو بينهم سموطرتس وبن غفير هدفها فقط استفزاز الفلسطينيين في المنطقة ومحاولة لفرض العضلات، لكن الرياح سارت بما لا يشتهي المتطرفون حين خرج سكان المنطقة وتصدوا لهم ولقوات الاحتلال التي شكلت لهم الحماية ولتكون النتيجة اكثر من مئة مصاب بين الفلسطينيين.

وقال مسؤول الجدار والاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، لقناة العالم: عودة المستوطنين الى جبل صبيح وما تسمى بؤرة افيتار يعني شرعنتها واعطائها الصبغة الشرعية بالنسبة لهم، ومسيرة اليوم تدل على الموافقة على نهب الاراضي وعودة المستوطنين الى مستوطنات تم اخلاؤها عام 2005.

الضفة الغربية هي الأخرى وقبل ذلك لم تتوقف فيها حملات الاعتقالات والاعتداءات، فخلال الساعات الماضية ودعت مدينة اريحا شهيدا فلسطينيا اثناء عملية اقتحام لقوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر بهدف اعتقال مقاومين فلسطينيين، وكذا الامر في باقي مناطق الضفة الغربية، فقد شهدت حملة اعتقالات طالت اكثر من 20 فلسطينيا، وكما يبدو حكومة نتنياهو تحاول معالجة عجزها من خلال زيادة العدوان على الفلسطينيين.

الأمور بدأت تخرج عن السيطرة والكل في تل ابيب على قناعة ان حكومة نتنياهو في الرمق الأخير.