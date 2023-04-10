الخصاونة يؤكد أهمية زيادة التعاون والتشبيك بين القطاع الخاص في الأردن وقطر

العالم _ الأردن

وعرض الخصاونة، خلال مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشَّيخ محمَّد بن عبدالرحمن آل ثاني رؤية التَّحديث الشَّامل التي ينفِّذها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.



وأكّد، أنَّ تنفيذ مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي يتطلَّب زيادة آفاق الاستثمار وتمكين القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز النموّ الاقتصادي والحدِّ من البطالة.



وأجرى الخصاونة، مباحثات مع نظيره آل ثاني تناولت العلاقات المتميزة بين البلدين وتوسيع التعاون المشترك وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة والقضايا المشتركة.



وأكّدا، خلال المباحثات في العاصمة القطرية الدوحة، عمق العلاقات التاريخيَّة والأخوية التي تجمع البلدين، وتحظى باهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسمو الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني.



كما أكّدا، الحرص المشترك على زيادة التَّعاون في مختلف المجالات الاقتصاديَّة والاستثماريَّة والتَّنمويَّة، وفقا لخطط عمل متكاملة تنعكس بالخير والنَّفع على البلدين والشَّعبين.



كما أكّدا سعي حكومتيّ البلدين للعمل والبناء على مخرجات لقاء القمَّة الذي جمع جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة بداية العام الحالي.



وأكّد الخصاونة، الاحترام والمحبَّة التي يكنُّها الشَّعب الأردني لدولة قطر والعلاقة الأخويَّة الوثيقة التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو أمير قطر الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويشيد بالرِّعاية والاهتمام الذي يحظى به الأردنيُّون المقيمون في قطر.