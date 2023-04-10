مستوطنون يقتحمون وسط مدينة الخليل و بلدة “يطا”

العالم _ فلسطين

وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا منطقة “باب الزاوية” مركز الخليل التجاري، متوجهين نحو موقع أثري حسب زعمهم في “شارع بئر السبع”، يطلقون عليه “قبر عتنائيل بن قنز”.

وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت الشارع، وأجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، منوها إلى أن المستوطنين توجهوا نحو منطقة “قبر عتنائيل بن قنز”، وهم يرقصون، ويغنون، ويطلقون عبارات نابية وشتائم بحق العرب، وذلك بالتزامن مع إخلاء الشارع من المارة، لتسهيل وصولهم.

ونقلت وكالة”وفا” عن منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، قوله إن عشرات من مستوطني المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق يطا وهي (ماعون، وكرمئيل، وحفات يئير، وسوسيا، ومتسبي يائير، وحفات ماعون، وافيجال، وبيت يتير)، وغيرها من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، اقتحموا متنزه بلدية يطا، وأقدموا على السباحة في “بركة الكرمل”.

وأضاف الجبور أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الناشط في المقاومة الشعبية، محمد علي الشواهين، ما تسبب بإصابته برضوض.

كما اعتلى جنود الاحتلال، أسطح عدة منازل تطل على الطرق المؤدية إلى البؤر الاستيطانية وعلى المتنزه لتأمين حماية المستوطنين.