نائب لبناني: أي خطأ بالتقدير قد يجر المنطقة إلى حرب

العالم - لبنان

وقال: "الروحية التي نجدها اليوم والشجاعة والوعي والبصيرة التي يمتلكونها هؤلاء الشباب ويقتحمون الموت وهم يبتسمون لأجل لقاء الله ونيل رضوانه".

وأضاف: "هذا العدو عليه أن يعلم بأنه مهما فعل من إجرام لن يثني هذا الشعب في مواجهته والفصائل الفلسطينية في الإنتصار لقضيتهم".

وأكد "الوقوف بحزم ودعم الشعب الفلسطيني وللفصائل الفلسطينية بكل القرارات والإجراءات التي ترونها خيارا مفيدا ورادعا لهذا العدو وأن يصنعوا من ذلك معادلة جديدة حتى لا يتجرأ العدو على هذه المقدسات".

وختم: "إذا حاول العدو ارتكاب حماقة أو أخطأ في تقديره لما يتعلق بقداسة المسجد الأقصى وما حوله والمقدسات فليعلم بأن أي خطأ بالتقدير قد يجر المنطقة إلى حرب تبدأ ولا يعرف هو ومن معه ومن يدعمه كيف تنتهي باعتبار أن المسجد الأقصى هو شرف وعزة وكرامة كل إنسان مسلم أينما وجد وسيكون بالمرصاد ويتحرك في اللحظة المناسبة".