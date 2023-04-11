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مستوطنون يعتدون على منازل الفلسطينيين في بيت لحم

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

اعتدى مستوطنون، فجر الثلاثاء، منازل ومحالات للمواطنين الفلسطينيين في جنوب محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين وبحماية قوات الاحتلال هاجموا منزلاً يعود لعائلة البلبول ومحلات لتصليح المركبات في بلدة الخضر.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المستوطنين اعتدوا أيضًا على مركبات المواطنين في بلدة تقوع، إذ تم تكسير زجاجات المركبات وإلحاق أضرار بها.

وفي وقت سابق اليوم، أطلق مستوطن النار باتجاه مركبة فلسطينية أثناء مرورها بأحد الشوارع العامة قرب بيت لحم، دون وقوع إصابات.

وتتصاعدت اعتداءات المستوطنين لدعم وتحريض من "حكومة بنيامين نتنياهو" ذات الأغلبية اليمينية المتطرفة ضد المواطنين وممتلكاتهم بمعظم محافظات الضفة والقدس المحتلتين.

بينما يتصدى الأهالي، لهذه الاعتداءات بمواجهات تندلع مع المستوطنين حيث يقوم جيش الاحتلال بحماية الأخير من خلال قمع المواطنين، مستخدمةً قوة السلاح.

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مستوطنون يعتدون على منازل الفلسطينيين في بيت لحم